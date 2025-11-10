La Repubblica – ” De Laurentiis ha piena fiducia in Conte e lo ribadirà ai calciatori “

De Laurentiis non vuole farsi scappare Antonio Conte. Il patron azzurro si fida ciecamente del tecnico salentino ed è pronto a mettere in chiaro le cose al gruppo squadra. Questo è quanto evidenziato dall’edizione odierna de la Repubblica, ecco un estratto dell’articolo:

“De Laurentiis può dare una mano facendo pubblicamente chiarezza sugli obiettivi stagionali e ribadendo ai giocatori che la panchina è solidissima e lo ribadirà pure ai giocatori, temendo le conseguenze devastanti che potrebbe avere l’addio prematuro del tecnico”.