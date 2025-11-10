Il Mattino – ” Napoli, i giocatori sono lenti e prevedibili, sembra che non abbiano una condizione atletica “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sul difficile momento che sta attraversando il Napoli, che secondo il quotidiano è frutto anche della condizione fisica non eccelsa dei giocatori azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una condizione atletica che sembra aver abbandonato la squadra bella e brillante capace di mettere sotto ogni tipo di avversario. Non è certo un caso se in ogni partita gli azzurri siano diventati lenti e prevedibili. Stanno mancando delle rotazioni complete e gli infortuni hanno peggiorato la situazione. Spremuti all’osso i titolarissimi, praticamente inutilizzati i panchinari (…). Quel che manca più di tutto è la brillantezza unita alla velocità nella manovra”.