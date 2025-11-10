Il Mattino – ” Da settimane la squadra è lenta e prevedibile “

L’edizione odierna de Il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alle grosse difficoltà incontrate dal Napoli in questo periodo. Secondo il quotidiano, ci sarebbe una mancanza di lucidità mentale da parte dei calciatori. Ecco un estratto dell’articolo:

“Dopo l’infortunio Hojlund non è più lui, Anguissa e McTominay sembrano aver esaurito la loro verve. La difesa ha perso solidità. Da settimane la squadra appare lenta e prevedibile, al di là degli infortuni accusati da diversi calciatori. Gioca a sprazzi e perde colpi”. Il quotidiano sottolinea inoltre la non reazione degli azzurri al gol del 2-0 determinato da punizione inesistente: “il Napoli neanche più di tanto si è lamentato con l’arbitro Chiffi: altro brutto segnale di una “assenza” mentale dal campo, come a Eindhoven”.