Gds – ” Napoli, contro il Bologna il nulla cosmico: è mancato tutto “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha risparmiato le critiche al Napoli visto ieri contro il Bologna, reduce infatti da una prestazione difficile da commentare. Ecco un estratto dell’articolo:

“Sono la certificazione che il meccanismo si è inceppato e non può dipendere soltanto dalle assenze. Certo, perdere Kevin De Bruyne è stato un colpo durissimo per il Napoli e i numeri sono lì a testimoniarlo. Ma al Dall’Ara è mancato proprio tutto, a differenza delle partite contro Como ed Eintracht. Perché se nei precedenti due 0-0 interni al Maradona, in qualche modo, la squadra qualcosa aveva prodotto, ieri c’è stato il nulla cosmico. Ingigantito dai meriti del Bologna e anche dalla “fortuna” perché, quando Italiano è stato costretto al cambio in porta per inserire il 18enne Pessina, il sospetto che il Napoli potesse cominciare a calciare a ripetizione dalla distanza per mettere pressione al giovane debuttante serpeggiava sulle tribune. E invece, tolto un tentativo di Elmas, gli azzurri non hanno prodotto uno straccio di conclusione verso la porta. Né costruito potenziali occasioni. Niente di niente. E dal nulla è difficile ricavare qualcosa”