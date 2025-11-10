Gds – ” Gli esterni che dovrebbero fare la differenza sono a secco, così non si va avanti “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha evidenziato le difficoltà offensive del Napoli, che passano anche dalla scarso apporto degli esterni al gol. Ecco un estratto dell’articolo:

“Gli esterni che oggi dovrebbero fare la differenza col ritorno al 4-3-3 sono ancora a secco. Zero gol per Neres e Lang. E anche per Politano, il cui lavoro di sacrificio è encomiabile ma adesso servono i gol. Magari anche gli assist. Di sicuro fantasia, strappi, uno contro uno vincenti. E invece siamo al “compitino”, per dirla alla Conte. E così non si va avanti. Tre gare senza gol sono un flop che fa clamorosamente rumore per chi punta a una stagione da vertice”

