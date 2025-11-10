Gazzetta – Napoli, le parole di Conte vanno dritte al gruppo: il punto

La Gazzetta dello Sport scrive dell’attuale momento in casa Napoli: “E nessuno ha provato a nascondere la polvere sotto al tappeto. Non siamo alla raccolta dei cocci di un progetto, ci mancherebbe. Però le parole dure di Antonio Conte vanno dritte sul gruppo. Sui giocatori. Su certe prestazioni che non possono essere più accettate. E sul bisogno di cominciare a prendersi ognuno le proprie responsabilità. Conte odia la sconfitta, la rifiuta di principio. Soffre maledettamente dopo un ko. Ma qui siamo ben oltre l’analisi di una caduta in campo. Antonio ha parlato di assenza di cuore, di spirito, di anima. Di singoli «che pensano solo al proprio orticello». Di mancanza di fame. Insomma, tutti colpevoli e nessuno escluso. A cominciare dal tecnico stesso”.