Gattuso: “Conte può uscire da questa situazione”

Il c.t. della nazionale, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa nel primo giorno del raduno degli azzurri:

“Conte è un grande allenatore, ha vinto tanto e sa come muoversi. Ci ho lavorato per 19 mesi li e quando si vince è sempre difficile riconfermarsi, ma Antonio ha la forza per uscire da questo momento delicato. Anche se poi guardando la classifica sono tutti li. Spalletti? Gli ho fatto i complimenti. Mi ha detto se avevo bisogno di qualcosa, gli ho fatto un in bocca al lupo“.