Elkann – ” Spalletti deve portare la Juventus alla vittoria “

John Elkann, presidente di Stellantis, non ha usato mezzi termini per definire gli obbiettivi ce la Juventus, con Spalletti in panchina, deve porsi: vincere. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano. Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile; se uno pensa al 2006 è uno dei più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e ne stiamo uscendo. Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus, l’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”.