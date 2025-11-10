Dopo la sosta si giocherà Napoli-Atalanta, chi siederà sulle panchine?

Terminata l’undicesima giornata la Serie A si prende un turno di stop, per consentire alle nazionali di disputare le partite per le qualificazioni mondiali.

Momento amaro in casa azzurra, per il gioco nullo, i risultati pessimi e, soprattutto per le parole che sanno di resa del tecnico Antonio Conte.

Alla ripresa sabato 22 novembre il Napoli ospiterà l’Atalanta al Maradona. Chi siederà sulle due panchine?

Gli orobici sono un’altra grossa delusione di questo inizio di stagione. Dopo gli anni d’oro con Gasperini, Juric non ha ancora trovato la quadra e la squadra è scivolata a 13 punti in un anonimo tredicesimo posto. Potrebbe essere fatale al tecnico la netta sconfitta di ieri in casa contro il Sassuolo (0-3); infatti, proprio in queste ore sono in corso approfondite riflessioni da parte della società e quello che filtra è un probabile avvicendamento in panchina. Nomi caldi Thiago Motta e Palladino, mentre sembra più defilato Mancini.

Capitolo Napoli: sembrava impossibile ma Conte, dopo le dichiarazioni di ieri, ha manifestato tutta la delusione e la preoccupazione possibile. Dalle sue parole si evince che la squadra non lo sta seguendo e che chiederà il supporto della società. Clamorose dimissioni in vista o un estremo tentativo di raddrizzare la rotta? Di certo dovessero continuare le prestazioni completamente nulle come quella di ieri, la società sarebbe costretta a prendere posizione.

Insomma, gara veramente importante quella tra Napoli e Atalanta, di sicuro sarà scomoda la posizione di chi siederà sulle due panchine, e l’esito del match potrebbe per qualcuno far precipitare definitivamente le cose.