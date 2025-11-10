Del Genio attacca il Napoli: “Problemi tecnici e tattici, non di motivazione”

Paolo Del Genio, noto giornalista e commentatore sportivo, ha espresso un duro giudizio sul Napoli durante la trasmissione 4-4-2 in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Del Genio, la squadra di Antonio Conte sta attraversando una crisi profonda che non può essere spiegata con la mancanza di motivazioni:

“Il Napoli non tira mai in porta, il portiere avversario sembra uno spettatore. Non è una giornata storta, sono tutte così. I problemi sono tecnici e tattici: non pressiamo bene, non riusciamo a costruire dal basso. È inutile parlare di cuore o motivazione, qui si tratta di gioco e organizzazione”.

Il giornalista ha poi aggiunto una riflessione sul ruolo di Conte: “Il giornalista deve ascoltare l’allenatore, ma non per questo accettare ogni sua idea. Conte è un grande tecnico, ma non si può dire che la colpa sia sempre e solo dei giocatori”.