De Maggio a KKN – ” Vi invito a rimanere compatti ed uniti. Fidatevi di Conte, non si dimetterà “

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha compiuto un’analisi in merito alla situazione in casa Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Inizia una settimana dove andrà fatta un’analisi del momento, il mio invito è all’unita e alla compattezza. Mi permetto di dire: ‘fidatevi di Conte perché risolverà tutto’. Voglio dirvi che non dovete considerare dimissioni che sono improbabili, ho sentito parlare di un’idea della società che avrebbe potuto mandarlo via e assolutamente non è così: Conte ha il pieno sostegno della società. Sarà una sosta benedetta, sarà fatta un’analisi molto profonda, sarà spietato anche con se stesso e troverà la giusta soluzione. Bisogna avere l’abitudine a saper vincere, evidentemente qualcuno è rimasto ancora con la testa sul pullman scoperto in occasione della festa scudetto”.