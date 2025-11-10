Corriere dello Sport: “Dallinga spegne il Napoli”

La prima pagina del lunedì del quotidiano sportivo Corriere dello Sport apre con la netta sconfitta patita dagli azzurri di mister Conte a Bologna.

Il titolo recita: “Dallinga spegna il Napoli“, l’occhiello sintetizza: “I Campioni d’Italia crollano al Dall’Ara (2-0). Conte duro“.

Il sommario dettaglia l’andamento dell’incontro: “L’olandese e Lucumi decidono la sfida e trascinano Italiano in zona Champions. Debutta tra i pali Pessina, classe 2007“. e ancora, per la sponda azzurra: “Antonio: ci siamo sciolti, non voglio accompagnare un morto“.