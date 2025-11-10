Cds – ” Conte ha concesso riposo ai suoi calciatori, ma Lukaku continuerà ad allenarsi: ecco la data del rientro “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito al programma di recupero che sta svolgendo Romelu Lukaku. Il quotidiano riporta che l’attaccante belga si stia allenando senza sosta per cercare di tornare il prima possibile in campo. Ecco un estratto dell’articolo:

“E ora, la pausa. La sosta che per qualcuno sarà tale soltanto per modo di dire – i nazionali – e per gli altri invece sarà l’occasione di staccare un po’ la spina da un punto di vista delle pressioni, dello stress legato agli impegni ravvicinati e agli spostamenti. Conte ha concesso un paio di giorni pieni di relax ai non convocati fissando la ripresa a mercoledì pomeriggio, ma c’è un uomo che non riposerà: Lukaku. Rom, ovviamente non aggregato al gruppo che ha partecipato alla trasferta di Bologna, non ha mai interrotto il suo programma di recupero e non lo farà anche nei prossimi giorni. Il rientro non è ancora vicino ma ormai neanche così lontano: questione di qualche settimana ancora e poi il Napoli recupererà un altro centravanti e soprattutto una pedina fondamentale per temperamento e soluzioni offensive”.