Caressa a Sky – ” Ho questa impressione sul Napoli. Conte ? La comunicazione che adotta è obsoleta “

Fabio Caressa, giornalista ed opinionista, nel corso del programma ” Sky Calcio Club ” , ha espresso la sua opinione in merito al difficile periodo che il Napoli sta attraversando, riservando anche delle critiche velate ad Antonio Conte. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho l’impressione che i giocatori del Napoli, alcuni molto stanchi secondo me, non si divertono proprio più. Il Napoli mi ha dato l’impressione di una squadra un po’ triste oggi in campo col Bologna. Quella comunicazione di Conte, come quella Mourinho, dieci anni fa funzionava, ora è un po’ invecchiata. Lo dicevi la domenica dopo la partita, poi lo riprendevamo dopo la partita, lo riprendevano i giornali e poi scompariva. Ora diventa una valanga nei sette giorni successivi.”