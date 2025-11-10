Bucciantini a Sky – ” Il Napoli ha perso qualità senza Lukaku e De Bruyne “

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista, nel corso del programma ” Sky Calcio Club “, ha compiuto un’interessante analisi in merito alle difficoltà che sta attraversando il Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“C’è un’idea di dominio sterile, perché hai più la palla ma sei più lontano. Io penso che da un po’ di mesi il Napoli perda qualità, Kvara, poi l’infortunio di Lukaku, l’infortunio De Bruyne. Sono tutti giocatori che hanno una qualità superiore, anche nel dare a questa palla un significato. Anche per esaltare i difetti di compagni, cioè dare una palla a Lukaku spalle alla porta, è più facile che metta in profondità Hojlund. Non c’è più De Bruyne, Hojlund quella palla non la vede più. A Lukaku magari gliela dai lo stesso, quel tipo di palla, perché è più vicino, più ravvicinato. Aggiungo però una cosa che mi interessa su Conte. Io penso che Conte debba calare un po’ di quota nella comunicazione. Può darsi che a un certo punto alla squadra gli arrivi meglio se togli qualcosa, anche nelle pretese. Devi calcolare l’effetto che fai, penso. Poi lui vince, io no, quindi avrà ragione lui. Ma mi sono fatto quest’idea e me ne faccio un’altra. A volte noi parliamo sempre di strategia, io penso che sia carattere la comunicazione di Conte. Gli viene così perché di carattere è così. Quando ormai sai che te la cambia, non è più strategia, strategia se funziona, se ti frega, se ti porta a spasso, ormai noi sappiamo che tante volte… Perché se il Napoli doveva ammazzare il campionato, non credo fosse l’opinione dominante. Poi se una volta uno dice che Napoli è debole, ti contesta quella comunicazione, se dice che è forte ti contesta per l’altro verso.”