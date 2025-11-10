Berruto: “Conte? In queste situazioni dà il meglio di sé”

L’autore del libro “Dare tutto, chiedere tutto” scritto con Antonio Conte, Mauro Berruto, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Conte ha un’abilità straordinaria in una situazione drammatica, cioè lui ha bisogno di situazioni estreme. In quelle situazioni dà il meglio di se stesso e tira fuori il meglio dalla squadra. L’ha dimostrato nel corso della sua carriera, basta pensare che alle sue prime stagioni riesce ad avere sempre un impatto eccezionale, al di fuori della norma. Non ho dubbi sul fatto che gestirà questa situazione nel migliore dei modi”.