SKY – Le probabili di Bologna – Napoli: Conte conferma l’11 titolare visto contro l’Eintracht?

Dopo i due pareggi senza gol contro il Como e l’Eintracht Francoforte, il Napoli vuole tornare alla vittoria e a segnare in una trasferta difficile contro il Bologna, attualmente in ottima forma. Come riportato da SKY Sport, Conte dovrebbe confermare la formazione titolare vista martedì in Champions League contro l’Eintracht Francoforte (confermati dal primo minuto, dunque, Gutierrez ed Elmas). Italiano, invece, farà diversi cambi rispetto alla partita di giovedì in Europa League contro il Brann. In difesa ci saranno gli stessi di giovedì, mentre a centrocampo Pobega prenderà il posto di Moro, ed affiancherà Ferguson. Diversi cambi in attacco, invece, con Orsolini, Odgaard e Rowe verso la titolarità: prenderanno il posto di Bernardeschi, Fabbian e Cambiaghi (titolari contro il Brann). Per quanto riguarda la punta, Castro è in vantaggio nel ballottaggio con Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte