SKY – Atalanta, Juric a rischio! Ecco chi può sostituirlo

A Bergamo per l’Atalanta è una domenica da dimenticare, dopo la vittoria in Champions contro il Marsiglia, la squadra di Juric cade in casa contro il Sassuolo per 0-3. Grazie a questa sconfitta, come riportato da Sky Sport, il tecnico croato ora rischia seriamente l’esonero.

La società bergamasca pensa a tre nomi per sostituire l’ex Toro: Palladino e Thiago Motta. La Dea con Juric ha collezionato soltanto 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Il cambio di rotta può avvenire in settimana, visto che c’è la sosta delle nazionali. La Serie A riprenderà il 22 novembre, con l’Atalanta che sarà ospite del Napoli al Maradona.