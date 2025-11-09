Napoli, Hojlund verso il rilancio: segnali positivi da Castel Volturno

Il Napoli si prepara alla sfida di questo pomeriggio contro il Bologna con un occhio di riguardo per Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, rientrato da poco dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fermo per tre partite, non è ancora riuscito a tornare al gol, nonostante le quattro reti realizzate nelle sei gare precedenti allo stop.

Come evidenzia Il Corriere del Mezzogiorno, Hojlund ha risentito dell’assenza di Kevin De Bruyne, compagno con cui aveva sviluppato una sintonia eccezionale in campo. Tuttavia, dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti: il centravanti è apparso in “grande spolvero” e in costante crescita fisica.

Antonio Conte punta forte su di lui per la trasferta di Bologna, consapevole che un Hojlund in condizione può tornare a essere una delle armi più pericolose dell’attacco azzurro e un elemento chiave per le ambizioni stagionali del Napoli.