La Repubblica: “Spinazzola e Gilmour out contro il Bologna”

Il Napoli si prepara a una trasferta insidiosa in casa del Bologna, ma Antonio Conte dovrà ancora una volta fare i conti con l’emergenza infortuni. Il tecnico azzurro sarà infatti privo di cinque giocatori chiave, tra lungodegenti e nuovi indisponibili.

Come riporta La Repubblica, Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour non sono riusciti a recuperare dai problemi muscolari accusati nella sfida contro il Como e non prenderanno parte alla gara del Dall’Ara. A loro si aggiungono gli infortunati di lungo corso Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alex Meret.

Conte dovrà quindi ridisegnare la formazione, cercando soluzioni alternative per mantenere alta la competitività del Napoli in un momento cruciale della stagione.