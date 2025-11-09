La Repubblica: “Conte pronto a puntare su Hojlund”

Il Napoli si prepara a una trasferta fondamentale per difendere la vetta della Serie A. Dopo il pareggio del Como, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo al “Dall’Ara” contro il Bologna con l’obiettivo di allungare in classifica e consolidare il primo posto.
Come riportato da La Repubblica – edizione Napoli, il tecnico azzurro è pronto a puntare su Rasmus Hojlund al centro dell’attacco, supportato da un tridente offensivo studiato per sopperire alle numerose assenze. Nonostante l’emergenza infortuni, il Napoli vuole confermare il suo momento positivo e dare un segnale forte alle dirette concorrenti nella corsa scudetto.