Il Mattino: “Il Milan frena, il Napoli punta all’allungo”

Il Milan stecca a Parma, il Napoli prova l’allungo”. Così titola Il Mattino nella sua edizione odierna, proiettando l’attenzione sulla sfida che attende gli azzurri a Bologna. Dopo il pareggio dei rossoneri, la squadra di Antonio Conte ha l’occasione di prendere il largo in classifica e consolidare il primato in Serie A.

Il tecnico azzurro si affida a Rasmus Hojlund per guidare l’attacco e ritrovare quella incisività offensiva mancata nelle ultime uscite. Contro un Bologna in crescita, il Napoli punta a una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa scudetto.

