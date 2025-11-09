Il Mattino – Conte colpito dal centrocampo del Bologna

Il Napoli affronterà il Bologna al Dall’Ara tra un’ora, una trasferta difficile in cui l’obiettivo dei Partenopei sono i 3 punti ma anche il ritorno al gol. Come riportato dal quotidiano, Il Mattino, Conte ha studiato il Bologna nelle partite giocate contro il Parma domenica scorsa, e il Brann giovedì. Il tecnico pugliese è rimasto colpito in particolare dal centrocampo dei rossoblù, e avrebbe chiesto al suo centrocampo (McTominay, Lobotka e Anguissa) di fare la massima attenzione a quello avversario.