Gli azzurri perdono il primo posto, la Roma vince e va in testa

Arrivano le prime conseguenze della grave sconfitta subita oggi dal Napoli a Bologna.

Gli azzurri perdono il primo posto e vengono sopravanzati dalla Roma che, battendo nettamente in casa l’Udinese, adesso ha due punti in più rispetto al Napoli.

Vetta affollata con la Roma a 24 punti e Napoli e Milan a 22 punti; il tutto mentre sta giocando l’Inter, impegnata in casa contro la Lazio.

Una vittoria dei nerazzurri li porterebbe ad appaiare la Roma e ad inscenare in coppia la prima mini fuga della stagione.

Se per l’Inter la prima posizione non può essere certo considerata una sorpresa vista la qualità e la profondità dell’organico di Chivu, è da sottolineare il percorso della Roma di Gasperini.

I giallorossi hanno iniziato il torneo dopo una stagione deludente, il cambio di allenatore e una rosa non irresistibile, anche per le difficoltà di realizzare le operazioni di mercato volute.

Finora invece è stato notevole il percorso di Gasperini che ha dato gioco e identità alla squadra, a partire dal recupero di alcuni uomini chiave come Pellegrini.

Un percorso di ricostruzione per certi versi simile a quello iniziato l’anno passato da Antonio Conte chiamato con urgenza a risolvere le criticità – per gran parte inaspettate – che stanno segnando l’inizio di stagione del club azzurro.