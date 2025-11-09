Gazzetta dello Sport – Napoli-Bologna, sfida tra Conte e Italiano

Oggi il Napoli affronta una sfida delicata in campionato contro il Bologna. Al “Dall’Ara” andrà in scena il duello tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano, due tecnici dal carattere forte e dalle idee di gioco basate su intensità e compattezza di gruppo.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la partita rappresenta anche un confronto simbolico tra presente e possibile futuro del Napoli. Vincenzo Italiano, oggi alla guida dei rossoblù, è infatti da tempo un nome molto gradito ad Aurelio De Laurentiis, che già negli anni passati aveva pensato a lui per la panchina azzurra.

In caso di separazione futura tra Conte e il club partenopeo, il tecnico ex Fiorentina potrebbe tornare tra i principali candidati per guidare il Napoli.

