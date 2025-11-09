Dzemaili su Bologna-Napoli: “Conte mi piace, ma il Bologna è più europeo”

In vista del big match di oggi pomeriggio tra Bologna e Napoli al Dall’Ara, l’ex centrocampista Blerim Dzemaili ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport analizzando la sfida e le ambizioni degli azzurri.

Secondo Dzemaili, nonostante qualche difficoltà in Champions League, il Napoli non deve essere considerato in crisi: “Non credo che debba dare un segnale. È in alto in Serie A, e in Champions è una competizione particolare: l’anno scorso ha vinto il PSG che si era qualificato diciottesimo. Semmai, è complicato affrontare questo Bologna: una squadra molto europea”.

L’ex centrocampista ha poi elogiato Antonio Conte e Vincenzo Italiano: “Conte mi piace molto, il suo gioco è lineare e redditizio. Ma anche il Bologna ha un’impronta internazionale: aggressività, ritmo e identità chiara. Nonostante le assenze, resta competitivo”.

Sulle difficoltà del Napoli, Dzemaili ha aggiunto: “Hojlund è forte ma diverso da Lukaku, e la sua assenza pesa. De Bruyne? Fenomeno, ma toglie libertà a McTominay, che adoro. Nel Bologna punto su Orsolini: lo conosco bene, è maturato ed è decisivo”.