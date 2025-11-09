Corriere dello Sport-Hojlund appannato: il motivo

Rasmus Hojlund arrivato per rimpiazzare Romelu Lukaku nel tridente azzurro, dopo un primo periodo molto prolifico ha iniziato a palesare un periodo di appannamento.
Il Corriere dello Sport ha spiegato cosa si nasconde dietro il periodo nero di Rasmus; l’assenza di Kevin De Bruyne che riusciva ad imbucare l’attaccante danese nel suo attacco alla profondità si sta dimostrando di grande impatto.
L’assenza del campione belga ha ridimensionato tutta la fase offensiva azzurra, ormai molto sterile e senza la capacità di saltare linee di gioco con passaggi in verticale ed innescare subito la punta danese.