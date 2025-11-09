Corriere dello Sport: “Elmas dodicesimo uomo di Conte”

Elif Elmas giocherà nuovamente titolare nel tridente azzurro che oggi scenderà in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna ha parlato del calciatore macedone, diventato il dodicesimo uomo di mister Conte: “Di nuovo titolare, ancora a sinistra nel tridente. Del resto Elif Elmas era stato preso per questo: per essere un jolly vero, buono per ogni stagione e per tutte le posizioni dal centrocampo in su.

È tornato a Napoli per dare qualità, duttilità e quell’imprevedibilità che già nella sua prima esperienza azzurra aveva mostrato in abbondanza. Conte l’ha apprezzato fin dal primo giorno: lo considera uno dei “nuovi” più maturi, un calciatore cresciuto non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Più responsabile, più dentro il progetto, più uomo squadra”.