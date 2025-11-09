Bologna-Napoli: Le formazioni ufficiali, le scelte di mister Conte

Il Napoli sarà impegnato alle ore 15 a Bologna contro la squadra allenata da mister Italiano.

Mister Conte, conferma in toto la formazione vista contro l’Eintracht Francoforte con Elmas a completare il tridente con Politano e Hojlund, a centrocampo ci saranno Lobotka, Zambo Anguissa e McTominay, in difesa confermato Gutierrez a sinistra vicino a Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo.

Il Bologna punta su Dallinga punta, supportato da Rowe, Orsolini e Odgaard, in porta ci sarà Skorupski.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte