Amadeus: “In Napoli-Inter il litigio tra Conte, Lautaro e Dumfries ha spezzato il ritmo dei nerazzurri”

Amadeus, noto conduttore televisivo della RAI, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui ha anche parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e di un episodio della partita tra i Partenopei e l’Inter (squadra che tifa Amadeus) giocata poche settimane fa. Ecco le parole di Amadeus: “Conte è un allenatore di grande esperienza e di conseguenza anche estremamente furbo. Pensate alla partita tra il Napoli e l’Inter: nel secondo tempo l’Inter era del tutto in grado di andare a riprendere gli azzurri. Proprio lì Conte ha litigato con Dumfries, poi con Lautaro. Quella confusione per me ha spezzato il ritmo dell’Inter, che è caduta nel tranello. Non devi pensare all’allenatore avversario in quei momenti, ma soltanto a pareggiare la partita. Quello è mestiere. Conte è bravo, esperto, con una squadra che può difendere lo Scudetto, ma anche furbo. Non mi sorprende ed è normale, fa parte del calcio. Lo faceva da noi anche Mourinho: sono allenatori che leggono la partita e sanno quando intervenire per interrompere un certo tipo di flusso“.