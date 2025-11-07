Francesco Modugno: “Ecco chi dovrebbe giocare nel Napoli contro il Bologna”

Il giornalista di SKY, Francesco Modugno, ha anticipato a SKY Sport 24 quelle che potrebbero essere alcune delle scelte di Conte in vista della trasferta del Napoli contro il Bologna, in programma domenica alle 15. Secondo Modugno, ci sarà sicuramente Milinkovic-Savic in porta visto l’infortunio di Meret, mentre la coppia di centrali dovrebbe essere Buongiorno-Rrahmani. A centrocampo Lobotka e Anguissa vanno verso la titolarità, mentre per l’attacco Conte si affiderà molto probabilmente a Hojlund. Ci sono, invece, opzioni e varietà di scelte sugli esterni offensivi.