Tina anticipa le scelte di Gattuso: “Buongiorno torna in Nazionale”

Quando sta bene è uno degli intoccabili di Conte, Alessandro Buongiorno è tornato a brillare al centro della difesa del Napoli. Qualche infortunio di troppo tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa, ma il difensore azzurro ha dimostrato grande affidabilità e un’intesa naturale con Rrahmani. Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, ha anticipato la scelta del ct Gattuso su Buongiorno, che tornerà in Nazionale durante la prossima sosta. L’ex granata ha dovuto saltare le due precedenti convocazioni per infortunio e ora è pronto a riprendersi anche la difesa dell’Italia. L’inviato ha aggiunto che giocherà almeno una tra le due gare previste con Moldavia e Norvegia.