Repubblica – Rrahmani-Buongiorno ridanno tranquillità alla difesa. Conte va verso la conferma del quartetto difensivo di Napoli-Eintracht

Per un attacco che stenta, c’è una difesa che si è ritrovata. A questo, ha contribuito la coppia Rrahmani-Buongiorno, ritrovata nelle ultime due partite, ovvero Como ed Eintracht Francoforte. A tal proposito, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. “Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno hanno collezionato la prima partita insieme dall’inizio (dopo i circa venti minuti col Cagliari) soltanto con il Como e hanno replicato martedì contro l’Eintracht Francoforte. Sono stati condizionati dai rispettivi infortuni: Rrahmani ha giocato le prime due partite e poi si è fermato per una lesione muscolare, Buongiorno ha accusato un problema agli adduttori con il Pisa per rientrare nella ripresa della trasferta contro il Toro che per lui avrà sempre un rendimento particolare considerando il suo passato granata. Da allora è cresciuto tanto che Gattuso lo convocherà in nazionale per le gare contro Moldavia e Norvegia. La sensazione diffusa è quella di una ritrovata tranquillità. Rrahmani è il leader del quartetto arretrato. Per Conte è fondamentale: conosce alla perfezione i meccanismi e guida con grande intelligenza tattica il reparto. La sua presenza è importante pure per Alessandro Buongiorno che sta ritrovando certezze: è forte in marcatura e naturalmente è prezioso pure in fase di impostazione”.

Poi, si è parlato aanche di Bologna-Napoli, prossimo impegno azzurro. In questa uscita, sarà fondamentale mantenere la solidità difensiva vista nelle ultime due partite. Conte, sembra orientato a confermare la difesa vista contro l’Eintracht Francoforte, puntando ancora su Miguel Gutierrez. Leonardo Spinazzola, infatti, è in dubbio anche per la partita del Dall’Ara. “L’obiettivo del Napoli adesso è ripetersi domenica nella difficile trasferta del Renato Dall’Ara. Ripartire dalle fondamenta solide sarà decisivo per conquistare un risultato positivo contro il Bologna e cancellare così le incertezze mostrate in Champions contro l’Eintracht Francoforte in fase offensiva. Il primato in classifica va sostenuto con una prova di alto livello. Il Napoli ripartirà da una difesa nuovamente impermeabile, caratterizzata pure dalle prodezze di Milinkovic-Savic che ha neutralizzato due rigori consecutivi contro Lecce (Camarda) e Como (Morata). La tentazione di Conte è quella di riconfermare lo stesso quartetto con Di Lorenzo e Gutierrez che ha preso il posto dell’acciaccato Leonardo Spinazzola, in dubbio anche contro il Bologna. Perché la difesa che funziona, non si cambia”.