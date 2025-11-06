Il Mattino – Manna al lavoro per un colpo a centrocampo. Due nomi sul taccuino

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista per gennaio, così da completare il reparto. Questo, anche in vista della partenza di André-Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Giovanni Manna sta studiando due possibili colpi. Il primo è Kobbie Mainoo, mediano del Manchester United. L’altro è invece Arthur Atta, centrocampista che sta ben figurando all’Udinese, che lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato. “Intanto per gennaio il Napoli si muove per completare le operazioni iniziate in estate: fermatosi a quota 9, ora è probabile che il ds Manna possa andare alla ricerca di almeno un altro centrocampista. Nel mirino il 20enne Kobbie Mainoo del Manchester United e il 22enne Arthur Atta che l’Udinese valuta circa 15 milioni”.

