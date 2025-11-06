Il Mattino – Gli ottavi di Champions per fare ricco il Napoli. Possibili 25 milioni nelle tasche del club, i dettagli

Non solo per la gloria, ma anche per il bilancio. Un buon percorso in Champions League per il Napoli è fondamentale anche in chiave bilancio. La società, che ha costruito la sua forza economica negli introiti derivanti da cessioni e incassi europei, dovrà necessariamente proseguire in Champions per mantenere i conti in ordine, visto che non sono arrivate cessioni di rilievo eccezion fatta per quella di Osimhen. Ora, con l’aumento del monte ingaggi a 115 milioni di euro circa e i pesanti investimenti sul mercato (circa 200 milioni di euro), sarà importante andare avanti in coppa per garantirsi introiti. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il Napoli deve ancora rendere noti i dati del bilancio chiuso al 30 giugno: ma probabile che registrerà una perdita superiore ai 30 milioni di euro. Ovviamente, il peso del rosso è legato ai mancati introiti in Europa. Il passo incerto fino ad adesso ha consentito di portare in cassa “appena” 21,4 milioni di euro: 18,62 milioni di euro per la partecipazione alla fase-campionato, 2,1 milioni di euro per la vittoria con lo Sporting Lisbona e 700.000 euro per il pari dell’altra sera con l’Eintracht Francoforte. Diciamolo: il minimo sindacale. Arrivare agli ottavi porterebbe in dote almeno altri 25 milionidi euro, fondamentali in una stagione, la prossima, dove è vero che andranno in bilancio

i soldi della plusvalenza di Osimhen (almeno 76 milioni di euro) ma che sono già stati tutti investimenti in una campagna-acquisti che ha portato a Napoli Kevin De Bruyne che ha firmato un biennale da 11 milioni lordi a stagione. Dunque, è il jackpot della Champions che servirà – come il pane – al Napoli e a tutta la serie A per mantenere i conti in ordine”.