Gazzetta – Napoli a due facce. Se il campionato sorride, la musica in Europa cambia

È un Napoli a due facce quello che si sta guardando in questa stagione. Se da una parte la ritrovata solidità consente di guardare la Serie A dalla vetta della classifica nonostante le difficoltà, c’è da segnalare un rendimento insoddisfacente in Europa. Solo 4 punti in 4 gare, risultati troppo magri per una squadra che punta a dire la sua anche a livello europeo. Ne scrive a tal proposito La Gazzetta dello Sport.

“Se prima dell’Eintracht potevano dare fastidio certe critiche, dopo l’impegno di Champions è arrivato il tempo di un’analisi più approfondita. Senza scomodare i “pompatori” di ambizioni o alimentatori di pensieri disfattisti. La verità, stando alle due classifiche, è che esiste un unico Napoli da due facce. E sono agli opposti. Una sorride, nonostante le difficoltà, perché alla fine i campioni d’Italia sono sempre davanti alle rivali e si sono presi da poco la soddisfazione di battere con merito e carattere l’Inter, la rivale più credibile nella lotta scudetto. L’altra faccia, però, è segnata dalla paura e forse un po’ dall’incredulità. Perché in Europa la musica cambia, non solo all’ingresso in campo. E pure la ritrovata solidità difensiva non aiuta se poi lì davanti non si butta mai la palla in rete. Quattro punti in quattro gare sono un bottino misero e questo lo sa la società e anche l’allenatore. Che adesso spera di riuscire a trovare durante la sosta per le nazionali delle nuove soluzioni per riaccendere il suo Napoli. Anche perché, tolto il City, le altre squadre erano tutte all’altezza delle potenzialità dei campioni d’Italia, che invece hanno subito un’imbarcata a Eindhoven e martedì sera non hanno trovato il gol contro una squadra che arrivava da 10 reti subite nelle ultime due uscite europee”.