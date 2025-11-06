Gazzetta – Coppa d’Africa, ecco quali partite salterà Anguissa. I dettagli

Il Napoli dovrà fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa per alcune partite. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista partirà a metà dicembre con il suo Camerun per la Coppa d’Africa. Un evento che gli farà saltare sicuramente sfide come la supercoppa di Riad (semifinale contro il Milan più eventuale finale), Cremonese-Napoli del 28 dicembre e Lazio-Napoli del 4 gennaio. Il resto della sua assenza o meno, sarà determinato dal rendimento della sua Nazionale nel torneo che si svolgerà in Marocco tra dicembre e gennaio. Sono quindi in dubbio Napoli-Verona (7 gennaio); Inter-Napoli (11 gennaio); Napoli-Parma (14 gennaio); Napoli-Sassuolo (17 gennaio); e Copenaghen-Napoli (20 gennaio). Di seguito, ecco quanto riportato sulla Rosea.

“Anguissa è quella sensazione dell’anima dolente che al Maradona già si avverte, perché in questo dicembre pieno di cose – la Supercoppa, per dirne una – lui sarà giustamente altrove, con il suo Camerun, a provarci in una Coppa d’Africa che il 24 dicembre gli apparterrà per intero, nel debutto con il Gabon, e vai a capire sino a quando. È un inverno bollente, inizierà immediatamente, durante la sosta, per gli spareggi Mondiali: appuntamento giovedì 13 per la semifinale con la Repubblica Democratica del Congo, eventuale finale il 16 con la vincente di Nigeria-Gabon. Ma quando qui sarà la vigilia di Natale, ed è già scritto da un bel pezzo, il Camerun si inoltrerà in un viaggio in Marocco che potrebbe essere pure lunghissimo e durare sino al 18 gennaio: tre partite in sette giorni (si parte con il Gabon, si prosegue con Costa d’Avorio e Mozambico e a San Silvestro si saprà come sarà andato il girone). Anguissa al Napoli resterà quasi sicuramente altre otto partite, grazie alla generosità del Camerun che potrebbe averlo da regolamento con quindici giorni d’anticipo sulla gara iniziale e che invece si accontenterà – pare – di farlo rientrare la sera del 14, dopo il match di Udine: niente Riad, anche se per la semifinale col Milan qualche tentativo è stato fatto, poi, se il Camerun dovesse ritagliarsi uno spazio sino all’epilogo, fuori otto partite, inclusa la trasferta di Champions a Copenaghen, in calendario 48 ore dopo l’eventuale finalissima di Coppa d’Africa”.