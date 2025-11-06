Del Genio: “Conte dovrebbe dare spiegazioni dei tanti infortuni, ma…”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei tanti infortuni in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte potrebbe spiegare questa situazione infortuni e sicuramente saprebbe darci una sua lettura avendo più informazioni in merito. Non arriva neanche più la domanda ma io lo spiegherei anche senza domanda a questo punto. Ormai è un mistero e quindi non ci resta che fare la comparazione. 13 problemi muscolari in 3 mesi il Napoli non li ha mai avuti, neanche quando ha giocato ogni 3 giorni con le coppe europee”.