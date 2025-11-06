Champions League, la classifica dopo 4 giornate: Napoli in zona playoff per un soffio

Ieri si è conclusa la quarta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal deludente pareggio casalingo contro l’Eintracht Francoforte per 0-0, si trova ora al ventiquattresimo posto del gruppone: l’ultimo disponibile per raggiungere i playoff che determineranno l’accesso agli ottavi finali contro le prime 8 classificate. Nelle prossime sfide (a partire dalla gara del Maradona contro il Qarabag) gli azzurri sono chiamati a consolidare la loro posizione. Di seguito, la classifica generale al termine di questa tornata di incontri.

SQUADREPUNTIDIFFERENZA RETI
1) Bayern Monaco12+11
2) Arsenal12+11
3) Inter12+10
4) Manchester City10+7
5) Paris Saint-Germain9+9
6) Newcastle9+8
7) Real Madrid9+6
8) Liverpool9+5
9) Galatasaray9+2
10) Tottenham8+5
11) Barcellona7+5
12) Chelsea7+3
13) Sporting Lisbona7+3
14) Borussia Dortmund7+2
15) Qarabag7+1
16) Atalanta7-2
17) Atletico Madrid 6+1
18) PSV Eindhoven5+2
19) Monaco5-2
20) Pafos5-3
21) Bayer Leverkusen5-4
22) Club Brugge4-2
23) Eintracht Francoforte4-4
24) NAPOLI4-5
25) Olympique Marsiglia3+1
26) Juventus3-1
27) Athletic Bilbao3-5
28) Union Saint-Gilloise3-8
29) Bodø/Glimt2-3
30) Slavia Praga2-6
31) Olympiacos 2-7
32) Villarreal1-4
33) Copenaghen1-8
34) Kairat Almaty1-9
35) Benfica0-6
36) Ajax0-13
