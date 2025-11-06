Champions League, la classifica dopo 4 giornate: Napoli in zona playoff per un soffio

Ieri si è conclusa la quarta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal deludente pareggio casalingo contro l’Eintracht Francoforte per 0-0, si trova ora al ventiquattresimo posto del gruppone: l’ultimo disponibile per raggiungere i playoff che determineranno l’accesso agli ottavi finali contro le prime 8 classificate. Nelle prossime sfide (a partire dalla gara del Maradona contro il Qarabag) gli azzurri sono chiamati a consolidare la loro posizione. Di seguito, la classifica generale al termine di questa tornata di incontri.
|SQUADRE
|PUNTI
|DIFFERENZA RETI
|1) Bayern Monaco
|12
|+11
|2) Arsenal
|12
|+11
|3) Inter
|12
|+10
|4) Manchester City
|10
|+7
|5) Paris Saint-Germain
|9
|+9
|6) Newcastle
|9
|+8
|7) Real Madrid
|9
|+6
|8) Liverpool
|9
|+5
|9) Galatasaray
|9
|+2
|10) Tottenham
|8
|+5
|11) Barcellona
|7
|+5
|12) Chelsea
|7
|+3
|13) Sporting Lisbona
|7
|+3
|14) Borussia Dortmund
|7
|+2
|15) Qarabag
|7
|+1
|16) Atalanta
|7
|-2
|17) Atletico Madrid
|6
|+1
|18) PSV Eindhoven
|5
|+2
|19) Monaco
|5
|-2
|20) Pafos
|5
|-3
|21) Bayer Leverkusen
|5
|-4
|22) Club Brugge
|4
|-2
|23) Eintracht Francoforte
|4
|-4
|24) NAPOLI
|4
|-5
|25) Olympique Marsiglia
|3
|+1
|26) Juventus
|3
|-1
|27) Athletic Bilbao
|3
|-5
|28) Union Saint-Gilloise
|3
|-8
|29) Bodø/Glimt
|2
|-3
|30) Slavia Praga
|2
|-6
|31) Olympiacos
|2
|-7
|32) Villarreal
|1
|-4
|33) Copenaghen
|1
|-8
|34) Kairat Almaty
|1
|-9
|35) Benfica
|0
|-6
|36) Ajax
|0
|-13