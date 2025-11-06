CdS – Qualità in entrambe le fasi, spinta e cross di livello. Gutierrez sta rispondendo bene

Miguel Gutierrez sta crescendo non solo nel minutaggio, ma anche nella qualità delle sue prestazioni. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Girona, è in questo periodo uno degli azzurri più positivi, dimostrando di essere abile in entrambe le fasi e di disporre di un buon sinistro che gli permette di essere pericoloso nei cross. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Guti sta vivendo a Napoli la sua prima esperienza lontano dalla Spagna. Madrileno di nascita ed estrazione calcistica, 24 anni, la cantera del Real Madrid e l’esordio in Liga e in Champions nel 2021, Miguel è partito con l’handicap: è arrivato dal Girona in piena riabilitazione post operatoria, un intervento alla caviglia destra eseguito a luglio, ed era fermo da fine aprile. Ogni volta che Conte lo ha chiamato in causa, una volta recuperati ritmo e condizione, ha sempre risposto bene: l’esordio a San Siro con il Milan da titolare, poi il bis contro lo Sporting, un ottimo secondo tempo con il Como e la terza dal 1’ contro l’Eintracht. E sempre tra i più positivi. Al netto di qualche altro spezzone, ha messo insieme 8 presenze e 353 minuti. Di qualità in entrambe le fasi, con ottima propensione offensiva e cross di livello. Manna l’ha inseguito sotto traccia e al momento giusto l’ha preso: acquisto indovinato, si direbbe. Con prospettiva di aumentare minutaggio e presenze”.