CdS – Oggi il Napoli torna al lavoro. Come stanno Spinazzola e Gilmour? La situazione

Dopo un giorno di riposo a seguito delle fatiche di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli torna oggi ad allenarsi a Castel Volturno. Antonio Conte è allo studio di quali uomini impiegare o meno nella prossima partita di campionato contro il Bologna, in quanto è necessario gestire al meglio le energie di un gruppo che ha avuto problemi con gli infortuni. In vista della partita di campionato, torneranno a disposizione elementi come Mazzocchi, Marianucci e Lucca, non impiegabili nella gara del Maradona contro l’Eintracht. Sono da valutare le condizioni di Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, entrambi usciti per problemi fisici nella partita contro il Como. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Si riprende a correre e presto sarà di nuovo tempo di scelte per Conte in chiave formazione. Potrebbe esserci qualche cambio per la prossima di campionato. Tra le opzioni torneranno disponibili sia Mazzocchi che Marianucci, out martedì perché non inseriti in lista Uefa, così come Lucca che contro l’Eintracht era fuori per squalifica dopo il rosso col Psv. Oltre ai sicuri assenti Meret, De Bruyne e Lukaku, da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, alle prese con problemi di pubalgia emersi contro il Como e dunque costretti a saltare l’Europa. Indicazioni utili a partire da oggi per lo stato di forma di diversi giocatori. Come Lobotka, tornato titolare martedì dopo un mese out (oltre un’ora in campo), oppure Hojlund, che solo a Lecce aveva ritrovato il campo dopo le noie fisiche in nazionale e che con Como ed Eintracht è tornato titolare. O, ancora, Rrahmani, fermo da settembre e da sabato impiegato dall’inizio per due volte in quattro giorni con ottimi risultati. Energie da gestire, dunque, per ricaricarsi quanto prima. Non c’è un attimo di sosta. Dopo l’Eintracht, il Bologna. Poi lo stop, la sosta. Per modo di dire. Molti, infatti, partiranno subito con le proprie nazionali”.