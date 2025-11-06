CdS – Multiruolo e camaleonte tattico. Elmas sta offrendo ciò che il Napoli ricordava e aspettava

Eljif Elmas sta trovando minutaggio e prestazioni. Il macedone, come raccontato da Il Corriere dello Sport, si sta distinguendo per la sua enorme duttilità. Ha infatti coperto più ruoli in questa gestione Conte: da vice Politano fino alla posizione di finto regista vista nelle ultime due uscite stagionali. Dunque, il suo arrivo last minute ha permesso al Napoli di ritrovare un uomo preziosissimo. Di seguito, ecco quanto riportato dalla testata.

“Anche Elmas, dicevamo, sta offrendo tutto ciò che il Napoli ricordava e si aspettava: multiruolo, camaleonte tattico, finto play contro il Como e nel finale di Champions al posto di Gilmour e Lobotka, e poi esterno. A destra in campionato, dopo l’uscita di Politano, e a sinistra dall’inizio in coppa. Mezzala e trequartista all’occorrenza: mai porre limiti a uno che Spalletti schierò finanche falso nove. Contro l’Eintracht è stato il più pericoloso insieme con Guti, asse di iniziative e corsa. Elmas, 26 anni e un pregresso napoletano di quattro stagioni e mezza, è stato un altro acquisto last minute indovinato. In prestito, d’accordo, ma con l’idea di ritrovare un uomo preziosissimo”.