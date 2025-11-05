Voti pagella da incubo per Scott McTominay dai quotidiani sportivi

Lo scozzese Scott McTominay e stato uno dei peggiori in campo nella partita di ieri contro il Francoforte con anche un occasione sprecata sul finire del secondo tempo.
Napoli – Francoforte: ecco le pagelle di McTominay
Corriere dello Sport 5 – Si divora il gol nel finale, epilogo di una prova incolore con apertura una facile sbagliata a fine primo tempo e un’altra ghiotta chance fallita a metà ripresa. Errori non da lui.
Gazzetta dello Sport 5 – Serata no dove di solito è implacabile. Manda alle stelle la più comoda delle occasioni, dopo averne sciupata già una.
Tuttosport 5 – La fotografia della sua partita è il tiro in curva da buona posizione al 38’ della ripresa. Se il Napoli non sfonda è soprattutto per la sua prestazione sottotono.