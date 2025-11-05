Schwoch: “Il Napoli deve restare col 4-3-3 per Hojlund, vi dico”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Mi auguro che il Napoli rimanga con il 4-3-3, così Hojlund può sfruttare le sue qualità, magari per mandare in porta i compagni. Certo ci sono delle assenze importanti, non tutti possono avere la qualità dei passaggi di De Bruyne. Quando tu fai una partita come quella di ieri vuol dire che qualcosa non ha funzionato, la manovra era lenta e bisognava fare qualcosa in più in fase offensiva”.