Repubblica – ” Anguissa sempre più leader, ma ieri i suoi compagni non hanno collaborato per bene “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulla grande prestazione di Frank Zambo Anguissa contro l’Eintracht. Anche ieri, infatti, il centrocampista camerunense è stato uno dei migliori in campo. Ecco un estratto dell’articolo:

“I panni del leader nella deludente sfida di ieri li ha indossati con coraggio Anguissa, a cui però è mancata una decente collaborazione da parte dei compagni. Irriconoscibile in particolare McTominay, che ha sbagliato tutto e gettato al vento nella ripresa anche un rigore in movimento”.

