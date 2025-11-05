Pistocchi: “Conte dice che il Napoli da fastidio? Forse è alla ricerca di un nemico per evitare che si parli degli azzurri”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato sul suo profilo X alcune dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia della partita Napoli-Eintracht Francoforte. In queste, il tecnico ha dichiarato che “il Napoli che lotta per le prime posizioni da fastidio”. Di seguito, il pensiero di Pistocchi a riguardo.

“Prima della partita contro l’Eintracht, Conte si era lanciato in una filippica che non si è capito quale destinatario avesse: “Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio”. Ma a chi darebbe fastidio, se negli ultimi 9 campionati il Napoli è arrivato due volte 1^, due volte 2^, due volte 3^, una volta 5^, una volta 7^e una volta 10^, con una percentuale del 66.6% di piazzamenti nelle prime tre? Forse Conte sta cercando un “nemico” per evitare che si parli del calcio che sta giocando la squadra campione d’Italia, che fatica a vincere e anche quando vince non convince nè diverte? Vedremo. Certo non è facile far digerire ai tifosi napoletani, abituati ad un Napoli protagonista nel gioco, una idea di calcio più speculativa, a meno che non si vinca. A chi, come il sottoscritto, segue da anni il Napoli con attenzione e interesse, la squadra sembra aver perso la sua identità che gli faceva dominare il giuoco con il possesso palla e la tecnica individuale: oggi fatica a finalizzare – gli attaccanti segnano poco, appena due gol – e finora ha trovato punti pesanti grazie ai gol dei centrocampisti – Anguissa e De Bruyne 4. La mia personale sensazione è che gli azzurri siano come frenati, sempre troppo preoccupati delle iniziative degli avversari, e che questo limiti anche la costruzione offensiva. Mi sbaglierò, ma 1 sola vittoria nelle ultime 3 partite, contro avversari non di prima fascia, è un segnale da prendere in considerazione”.