“Parte forte, chiude bene da regista”. I quotidiani promuovono Elmas, le sue pagelle

Eljif Elmas è stato uno dei migliori del Napoli di Antonio Conte nel pareggio a reti bianche rimediato contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. Il macedone, schierato da ala sinistra, è stato uno dei più pericolosi tra gli azzurri, creando alcuni grattacapi alla retroguardia della formazione tedesca. La sua prestazione è stata considerata positiva anche da parte delle principali testate giornalistiche, che assegnano lui un 6,5. Di seguito, i vari commenti alla sua partita.

Corriere dello Sport 6,5 – Avvio scoppiettante a sinistra, dove dribbla e sfiora il gol con serpentina e un bel tiro parato da Zetterer. Chiude da play, come col Como.

Gazzetta dello Sport 6,5 – Parte largo e si costruisce da solo la miglior occasione dei primi 45’. Poi passa play e la prestazione resta di livello.

Tuttosport 6,5 – Preferito a Neres, è il più vivo nel blando primo tempo azzurro. Uno slalom al 13’ trova pronto Zetterer; nella ripresa, quando esce Lobotka, arretra in regia.