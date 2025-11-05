Padovan: “Il Napoli è poco brillante e si vede, su Conte…”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Al Napoli manca brillantezza, quella che non si è vista nemmeno col Como. Quando Conte dice che sarà un anno difficile non ha torto, ma deve capire che la piazza è diventata più esigente, il presidente ha speso tanto e si aspettava una Champions diversa. Tanti critici come me da Conte si aspettano sempre qualcosa di più, quindi appunto l’allenatore qualche critica deve aspettarla. È vero che il Napoli è in testa in campionato, ma potrebbe avere qualche punto in più sia in Europa che in Serie A. Diventa difficile fare le rotazioni se si escludono dei giocatori. Il Napoli ha tante competizioni, e essere grandi significa attrezzarsi da grandi. Conte non deve sorprendersi se qualcuno gli chiede di più. Gli manca un po’ di autocritica. Lui è un’ottima persona e un bravo comunicatore, ma dopo quella disastrosa partita di Eindhoven mi sarei aspettato parole diverse. Lui ha un credito enorme a Napoli, e per questo può permettersi di fare qualche volta anche autocritica. Io non vedo il Napoli di Conte”.