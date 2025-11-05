Incocciati: “Napoli poco reattivo: giocare ogni 3 giorni pesa”

Beppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento no del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Giocando ogni tre giorni è chiaro che le energie possono venire a mancare, le prestazioni di un’atleta sono determinate anche dai recuperi. Ieri è stato un Napoli meno reattivo del solito, poi se gli attaccanti non sono in giornata i gol non li fai. Sono uno dei tanti che ha vissuto un’epoca dove i giocatori venivano in Italia nella maggiore fase di crescita, sono cambiate tante cose e bisogna accontentarsi: siamo diventati, per necessità, quelli che sono bravi a fare solo i cross, non c’è abilità per saltare l’uomo. Se la fantasia viene meno si fa fatica a portare il risultato a casa”.