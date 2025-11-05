Il Mattino – ” Il Napoli visto ieri ha fatto quello che doveva, le trame ci sono “

L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alla prestazione del Napoli contro l’Eintracht, Per il quotidiano, gli azzurri non hanno giocato male. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli visto ieri al Maradona ha fatto quello che doveva, eccetto la cosa più importante. Segnare e vincere. Ma le trame ci sono, le richieste di Conte pure. Una fra tante: Elmas e Gutierrez, che non avevano mai giocato troppo insieme, sembravano veterani. Le catene hanno funzionato (a sinistra di più), i meccanismi ci sono. Allora cosa è mancato? Il cambio ritmo, la marcia giusta”.