Il Mattino – ” Il Napoli visto ieri ha fatto quello che doveva, le trame ci sono “

Francesco Napolitano
L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alla prestazione del Napoli contro l’Eintracht, Per il quotidiano, gli azzurri non hanno giocato male. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli visto ieri al Maradona ha fatto quello che doveva, eccetto la cosa più importante. Segnare e vincere. Ma le trame ci sono, le richieste di Conte pure. Una fra tante: Elmas e Gutierrez, che non avevano mai giocato troppo insieme, sembravano veterani. Le catene hanno funzionato (a sinistra di più), i meccanismi ci sono. Allora cosa è mancato? Il cambio ritmo, la marcia giusta”.

